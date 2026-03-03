Иран отверг обвинения в ударах по Оману

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию об ударах по Оману. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB .

В Генштабе подчеркнули, что иранские военные не проводили никаких атак на территорию и порты дружественного Омана.

Агентство ONA писало, что дроны ударили по топливным резервуарам в порту Дукм. Из-за атаки повреждения получил как минимум один резервуар. В результате обошлось без пострадавших, спасатели локализовали ЧП.

Иран начал наносить удары по объектам в странах Персидского залива в ответ на военную операцию США и Израиля, стартовавшую 28 февраля. В Вашингтоне заявили, что среди целей операции — сдерживание иранской ядерной программы. В ходе первых ударов погибли высокопоставленные иранские чиновники, а также верховный лидер страны Али Хаменеи.