Иран откроет небо для международных рейсов с 25 апреля

Иран возобновит международные рейсы с 25 апреля из основного хаба — Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом заявил директор воздушной гавани Рамин Кашеф Азар, сообщила газета Anadolu Ajansi .

В субботу самолеты из столицы Ирана отправятся в Стамбул и Маскат. С этой даты начнут выполнять рейсы туда и обратно по этим направлениям. Разрешения на другие международные маршруты будут выдавать постепенно.

«Вся инфраструктура и навигационные системы полностью работоспособны, и никаких проблем с выполнением полетов нет», — заключил директор аэропорта.

Также Иран возобновил часть внутренних рейсов: первый самолет по маршруту Тегеран — Мешхед отправился 22 апреля.

Ранее Росавиация разрешила возобновление полетов в ОАЭ и через Иран. В Российском союзе туриндустрии этот шаг назвали логичным на фоне нормализации ситуации.