Уолц заявил, что США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана, включая уничтожение его инфраструктуры. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC .

«Все варианты остаются на столе. Мы могли бы с относительной легкостью уничтожить инфраструктуру Ирана», — сказал Уолтц.

Администрация президента Дональда Трампа сознательно не озвучивает ограничения по возможным действиям, чтобы не давать противникам понимания дальнейших шагов.

США и Израиль начали атаки по объектам на территории Ирана 28 февраля. Стороны объявили о двухнедельном перемирии 8 апреля, однако последующие переговоры в Исламабаде не привели к результату. О возобновлении боевых действий официально не сообщали, но США ввели морскую блокаду иранских портов.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана объявили о перекрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что мера будет действовать до полного снятия морской блокады со стороны США.