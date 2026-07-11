Американские чиновники дали Ирану срок на признание пролива открытым

Американские чиновники потребовали от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым для судоходства и прекратить обстрелы коммерческих судов. Об этом со ссылкой на три источника в администрации США сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х .

«Соединенные Штаты потребовали от Ирана, как напрямую, так и через региональных посредников, выступить с публичным заявлением, в котором будет разъяснено, что Ормузский пролив открыт, и которое будет включать обязательство не открывать огонь по коммерческим судам, проходящим через этот район», — написал Равид.

По его словам, такое заявление сделали несколько чиновникам в разговоре с журналистами накануне. В Тегеране официально пока не комментировали ультиматум США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-нибудь случится.