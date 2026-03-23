Иран опроверг данные об ударе по базе США в Индийском океане

МИД Ирана: данные об ударе по Диего-Гарсиа — операция Израиля под ложным флагом

Иранские власти опровергли сообщения о ракетном ударе по совместной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане. Об этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил телеканалу Al Jazeera .

По словам дипломата, информация о предполагаемом обстреле не соответствует действительности. Багаи назвал эти сообщения израильской операцией под ложным флагом.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Иран якобы попытался атаковать британский остров, который американские военные использовали для размещения стратегической авиации.

Издание утверждало, что по острову выпустили две баллистические ракеты средней дальности. По данным редакции, новое оружие Ирана стало реальной угрозой для стран Евросоюза.

База на Диего-Гарсиа стала одним из ключевых объектов для американских тяжелых бомбардировщиков. Пентагон использовал этот аэродром как важный передовой пункт для операций за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что Иран в противостоянии с США и Израилем будет добиваться полного завершения войны, а не временной остановки боевых действий.