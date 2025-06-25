Иран одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана поддержал законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщило PressTV.
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