Иран одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Albert Otti/dpa
Фото: Albert Otti/dpa/www.globallookpress.com

Парламент Ирана поддержал законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщило PressTV.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте