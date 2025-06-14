Иран обвинил США в срыве диалога по ядерной сделке

Соединенные Штаты сделали так, что переговоры по ядерной программе стали бессмысленны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, чьи слова привела телерадиокомпания IRIB .

«Вы не можете, требуя переговоры, одновременно и работать (в сторону мирного урегулирования — прим. ред.) и давать разрешение Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана», — сказал Багаи.

ЦАХАЛ в ночь на 13 июня начал операцию, в рамках которой атаковал военные цели и объекты ядерной программы в Иране. В ответ исламское государство нанесло удар по Израилю.

Жертвами этой атаки стали двое, еще 21 человек пострадал. Раненых доставили в медицинские учреждения.