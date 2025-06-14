Иран обвинил США в срыве диалога по ядерной сделке
Соединенные Штаты сделали так, что переговоры по ядерной программе стали бессмысленны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, чьи слова привела телерадиокомпания IRIB.
«Вы не можете, требуя переговоры, одновременно и работать (в сторону мирного урегулирования — прим. ред.) и давать разрешение Израилю покушаться на территориальную целостность Ирана», — сказал Багаи.
ЦАХАЛ в ночь на 13 июня начал операцию, в рамках которой атаковал военные цели и объекты ядерной программы в Иране. В ответ исламское государство нанесло удар по Израилю.
Жертвами этой атаки стали двое, еще 21 человек пострадал. Раненых доставили в медицинские учреждения.
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