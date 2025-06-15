Иран обвинил США в поддержке Израиля

Соединенные Штаты и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаках на Иран. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Аракчи .

«У нас есть достоверные данные о поддержке вооруженных сил, американских баз в регионе ударов сионистского режима», — сказал он.

По его словам, существует множество свидетельств поддержки Израиля со стороны ВС Соединенных Штатов. Именно поэтому Иран считает американскую сторону соучастником. Аракчи призвал США взять на себя ответственность за случившееся.

Американский лидер Дональд Трамп ранее исключил участие Соединенных Штатов в атаках Израиля на Иран в ночь на воскресенье. При этом он заявил, что если исламская республика продолжит удары по еврейскому государству, США обрушат на Иран всю мощь своих военных сил.