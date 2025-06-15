Трамп исключил участие США в последней атаке на Иран

Соединенные Штаты не имели никакого отношения к атакам Израиля на Иран в ночь на воскресенье. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

Одновременно с этим глава государства пообещал обрушить на исламскую республику всю мощь своих вооруженных сил в случае атаки.

«Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах», — написал Трамп.

Армия обороны Израиля в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию против Ирана, целями которой стали объекты ядерной программы. Иран устроил ответную атаку.

После последнего удара исламской республики по центру Израиля без вести пропали около 35 человек, 137 получили ранения.