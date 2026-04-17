В ООН заявили о риске продовольственного кризиса на фоне ситуации в Ормузском проливе

В ООН предупредили о возможном продовольственном кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе. Если поставки топлива и удобрений будут нарушены, это может привести к росту цен и снижению урожайности, сообщили «Государственные новости» .

Продолжительный кризис в Ормузском проливе способен вызвать перебои с поставками энергоносителей и удобрений, что негативно скажется на производстве продовольствия. Удорожание нефти и газа увеличивает себестоимость продукции и усиливает давление на потребителей.

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подчеркнули, что особенно сильно это ударит по уязвимым слоям населения и странам с ограниченными ресурсами.