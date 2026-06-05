«Иран об этом не просил»: Путин ответил на вопрос о поставках оружия

Россия не передавала Ирану никакие свои вооружения. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что со стороны Исламской Республики никакого запроса о военной поддержке не было.

«Нас Иран об этом не просил. Мы ничего из вооружений в Иран не поставляли», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в основе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке лежит отсутствие доверия между странами региона, которые видят друг в друге угрозу.

«Нет доказательств, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, но у Израиля такие озабоченности есть. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу», — пояснил Путин.

Президент России добавил, что выходом из сложившегося конфликта могло бы стать согласие Исламской Республики передать весь обогащенный уран под контроль МАГАТЭ, если он так всех беспокоит. Он подчеркнул, что страна имеет полное право на мирные ядерные программы, и Россия сотрудничает с ней по этому направлению

«Мы же построили уже блок атомной электростанции в Бушере, он работает. И мы продолжаем строительство еще двух блоков», — сказал Путин.

В конце мая президент России обсудил эскалацию вокруг Ирана с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. В ходе беседы лидеры государств признали угрозу странам Персидского залива и отметили, что сторонам необходимо прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическим методам урегулирования.