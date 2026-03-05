Иран не получал от США сигналов к диалогу после обострения

С тех пор, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, Исламская Республика не получала от Белого дома предложений о возобновлении переговоров. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу MS Now .

«Нет, мы ничего [от них] не слышали. И мы также не направляли никаких сообщений американцам, потому что сейчас мы защищаемся», — сказал он.

По словам Тахт-Раванчи, иранские военные выполняют задачи в режиме обороны и сосредоточены на защите государства.

Ранее The New York Times сообщила, что Иран после ударов США и Израиля якобы выразил готовность к перемирию и передал это предложение американцам через посредников. Однако вскоре в Тегеране эти сведения опровергли, назвав статью ложью и элементом психологической войны.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что обострение на Дальнем Востоке опасно для Китая. Иран — крупный поставщик нефти для КНР.