Политолог Маслов предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке представляет опасность для интересов Китая

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов предупредил в беседе с «Известиями» , что конфликт на Ближнем Востоке представляет опасность для интересов Китая, поскольку Иран является крупным поставщиком нефти для Пекина.

Политолог пояснил, что стремление США изменить режим в Иране приведет к изменению внешней политики Тегерана, что отрицательно отразится на интересах Китая.

Маслов указал, что Китай вынужден занимать выжидательную позицию, так как у него отсутствуют эффективные инструменты воздействия на ситуацию, помимо участия в работе международных организаций вроде ООН, ШОС и БРИКС. Тем временем, существующий военный конфликт оказывает негативное влияние на международные потоки товаров и капиталов, приводя к длительной нестабильности. Особенно ощутимо пострадали логистические цепочки, связывающие Китай с Европой через Центральную Азию.