Иран назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам

Посол Ирана Амани осудил реакцию Израиля на удар по Голанским высотам

Иран не ожидает и не хочет расширения боевых действий на Ливан на фоне удара по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах. Такое заявление сделал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани в соцсети Х.

«Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; „три не“ по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион», — подчеркнул Амани.

Он добавил, что Иран всегда стремится снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Представители Армии обороны Израиля возложили ответственность за обстрел Голанских высот на ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», которая ударила по городу иранской ракетой Falaq-1.

Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну с «Хезболлой». При этом ливанское движение накануне заявило о непричастности к удару по Голанам, сообщил сайт kp.ru.