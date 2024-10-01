Двое мужчин с автоматами открыли огонь по жителям Тель-Авива. Вооруженных террористов уничтожили, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
«Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве-Яффо. Террористы уничтожены», — сообщили в МИД.
Кадры из Тель-Авива опубликовал Telegram-канал Shot. На видео — стрельба, по данным журналистов, погибли не менее трех человек. Еще около 10 пострадали.
Несколько часов назад Израиль анонсировал мобилизацию четырех резервных бригад ЦАХАЛ. Их хотят задействовать в операции в Ливане.
Подмосковные предприниматели посетили Бишкек с бизнес-миссией
Команда из Чехова выиграла серебро на областном слете школьных лесничеств
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю
Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Чехове
Двое террористов открыли огонь по мирным жителям в Израиле
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте