Иран может закрыть Ормузский пролив в ответ на атаки Израиля

Иран рассматривает вероятность закрытия Ормузского пролива в ответ на действия противников страны. Об этом агентству Mehr сообщил член комитета парламента по национальной безопасности Бенхам Саэиди.

«Закрытие Ормузского пролива станет одним из вариантов, которые рассматривает Иран», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что противники Исламской Республики должны понимать, что за свои угрозы иранскому народу получат сокрушительный ответ.

«Решения по поводу нашего ответа врагам принимаются с учетом обстоятельств», — добавил Саэиди.

Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового экспорта нефтепродуктов и нефти, а также около 30% глобальных поставок сжиженного природного газа.