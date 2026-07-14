Иран и Россия вышли на заключительный этап работы над газовым контрактом

Иран и Россия вышли на завершающий этап согласования контракта на поставку российского газа в республику. Об этом заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад после встречи главой российского Минэнерго Сергеем Цивилевым, его процитировало гостелерадио IRIB .

«Основные положения этого соглашения согласованы, и осталось только два пункта, требующих дополнительных переговоров. Мы надеемся, что они будут окончательно утверждены в ближайшем будущем», — сказал Пакнежад.

Министр добавил, что стороны проанализировали ход выполнения 146 ранее достигнутых договоренностей, обсудили текущие препятствия и определили меры по их преодолению, а еще условились продолжать работу над реализацией принятых решений. Одним из центральных пунктов на переговорах стало развитие энергетического партнерства.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев встретился в Тегеране с президентом Ирана.