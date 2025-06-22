Иран и Израиль ударили по кошелькам российских туроператоров

Ущерб российских туроператоров из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном за четыре дня составил около 200 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на ПМЭФ-2025.

«Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13–16 июня) составили около 200 миллионов рублей», — сказала Ломидзе.

Глава АТОР подчеркнула, что из-за обострения изменились полетные программы в страны, чей путь лежал через иранское небо. Это затронуло россиян, планировавших отпуск в ОАЭ или летевших в другие страны транзитными рейсами. Некоторым пришлось продлить проживание в отелях или искать билеты других авиакомпаний.

Утром стало известно, что Иран впервые применил новые ракеты Kheibar против Израиля. Глава МИД Ирана Аракчи назвал переговоры невозможными после удара США.