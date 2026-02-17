Иран готов закрыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки

Иран может закрыть Ормузский пролив в случае необходимости. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, сообщила гостелерадиокомпания IRIB .

«Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в самые кратчайшие сроки», — сказал он.

По данным The Wall Street Journal, США рассматривают захват танкеров с иранской нефтью. Их цель — вынудить Тегеран заключить соглашение по ядерной программе.

Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что в противном случае Исламскую Республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. Он отказался откладывать окончательное решение по Ирану на месяцы.