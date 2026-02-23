Иран готов. С Россией заключили секретную сделку — США стоит бояться?
Financial Times: Иран закупит у России ПЗРК на 500 миллионов евро
Иран заключил с Россией секретную сделку на сумму около 500 миллионов евро для закупки современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Эту информацию сообщили инсайдеры британской газеты Financial Times, Москва такие данные не подтверждала.
С помощью этого контракта Тегеран планирует восстановить систему ПВО, которая была практически полностью уничтожена в ходе конфликта с Израилем в 2025 году. Предполагается, что соглашение о поставке ПЗРК «Верба» стороны подписали в российской столице в декабре 2025 года.
Согласно информации Financial Times, Россия поставит Ирану 500 пусковых установок и 2500 ракет «9М336». Стоимость одной ракеты составит 170 тысяч евро, а пускового механизма — 40 тысяч евро.
Также в пакет поставки включены 500 прицелов ночного видения «Маугли-2», предназначенных для поиска целей в темное время суток. Поставки запланированы тремя траншами в период с 2027 по 2029 год.
Тегеран направил официальный запрос на поставку вооружения в июле 2025 года, сразу после завершения 12-дневного конфликта, в ходе которого ВВС США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.
По мнению источников Financial Times, Москва рассматривает этот контракт как инструмент укрепления связей с Исламской республикой.
Российский ПЗРК «Верба» (9К333) считается одним из самых эффективных в своем классе и значительно превосходит предыдущее поколение — «Иглу-С».
Его главная особенность — уникальная трехдиапазонная головка самонаведения, работающая в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном спектрах.
США сейчас рассматривают возможность атаковать Иран. К таким мерам Белый дом может прибегнуть уже 23 февраля.