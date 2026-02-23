Financial Times: Иран закупит у России ПЗРК на 500 миллионов евро

Иран заключил с Россией секретную сделку на сумму около 500 миллионов евро для закупки современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Эту информацию сообщили инсайдеры британской газеты Financial Times , Москва такие данные не подтверждала.

С помощью этого контракта Тегеран планирует восстановить систему ПВО, которая была практически полностью уничтожена в ходе конфликта с Израилем в 2025 году. Предполагается, что соглашение о поставке ПЗРК «Верба» стороны подписали в российской столице в декабре 2025 года.

Согласно информации Financial Times, Россия поставит Ирану 500 пусковых установок и 2500 ракет «9М336». Стоимость одной ракеты составит 170 тысяч евро, а пускового механизма — 40 тысяч евро.

Также в пакет поставки включены 500 прицелов ночного видения «Маугли-2», предназначенных для поиска целей в темное время суток. Поставки запланированы тремя траншами в период с 2027 по 2029 год.

Тегеран направил официальный запрос на поставку вооружения в июле 2025 года, сразу после завершения 12-дневного конфликта, в ходе которого ВВС США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

По мнению источников Financial Times, Москва рассматривает этот контракт как инструмент укрепления связей с Исламской республикой.

Российский ПЗРК «Верба» (9К333) считается одним из самых эффективных в своем классе и значительно превосходит предыдущее поколение — «Иглу-С».

Его главная особенность — уникальная трехдиапазонная головка самонаведения, работающая в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном спектрах.

США сейчас рассматривают возможность атаковать Иран. К таким мерам Белый дом может прибегнуть уже 23 февраля.