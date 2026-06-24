Иран экспортировал миллионы баррелей нефти за последние несколько дней

Иран за последние несколько дней уже смог экспортировать миллионы баррелей нефти, но при этом не намерен отказываться от мер по обходу американских санкций. Об этом заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

«В течение последних нескольких дней на экспорт пошли миллионы баррелей нефти, однако преимуществом этого соглашения является устранение издержек на финансовые переводы и сложностей, связанных с санкциями», — отметил Хеммати.

Чиновник подчеркнул, что Иран не откажется от сети, которую ранее использовали для нейтрализации санкционного давления.

Минфин США выдал генеральную лицензию, согласно которой Иран может до 21 августа проводить операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что корабли могут свободно проходить через Ормузский пролив. Это стало результатом подписания меморандума между Ираном и США.