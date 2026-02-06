Иран дал США по зубам: чем обернется захват КСИР двух танкеров в Персидском заливе

Военкор Коц: Иран ответил на действия США захватом танкеров с контрабандой

Корпус стражей исламской революции в ответ на незаконные действия Запада задержал в Персидском заливе два иностранных танкера, которые перевозили контрабандное топливо. Об этом в своем телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

Во время досмотра иранские правоохранители обнаружили на судах более миллиона литров контрабандного топлива. Иностранных членов экипажа отправили под стражу, проводится расследование.

Военкор отметил, что Иран жестко отвечает Западу, когда тот нарушает его интересы в сфере судоходства.

«Новость под рубрикой „А так можно было?“», — с иронией написал Коц.

Он напомнил, что в 2022 году Иран перехватил два греческих танкера. Это произошло после того, как Греция конфисковала иранское судно по требованию Белого дома.

«Это к дискуссии о том, как отвечать на государственное пиратство, узаконенное Западом с легкой руки США», — подчеркнул Коц.

Ранее катера КСИР попытались остановить для досмотра американский танкер Stena Imperative в Ормузском проливе, но судно оторвалось от погони и продолжило движение с военным сопровождением. Корабль отправился к Бахрейну, в порт Ситра.