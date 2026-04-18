Иран частично открыл воздушное пространство

С 18 апреля авиационные власти Ирана частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом ТАСС сообщили авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«В восточной части воздушного пространства Ирана возобновили работу в обычном режиме, западная часть закрыта», — отметил источник.

Также Росавиация обновила требования по использованию отечественными авиакомпаниями воздушного пространства Израиля. Рейсы из России разрешили с 7:00 до 1:00 по московскому времени, в ночное время летать пока запрещается.

Днем ранее через Ормузский пролив прошло круизное судно Celestyal Discovery. Лайнер первым пересек акваторию после эскалации конфликта в регионе.

В Персидском заливе в марте находились шесть круизных лайнеров разных компаний, включая суда TUI Cruises, MSC Cruises и Celestyal Cruises. Всего на них могут находиться порядка 17 тысяч пассажиров.