Иран атаковал НПЗ Samref в Саудовской Аравии
Нефтеперерабатывающий завод Samref на побережье Красного моря в портовом городе Янбу в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, удар повлек за собой минимальные последствия для объекта.
Samref остается единственным пунктом для экспорта нефти Саудовской Аравии. НПЗ принадлежит Saudi Aramco и Exxon Mobil. В объект активно инвестировали Соединенные Штаты.
Ответственность за удар по предприятию взял на себя Иран. Гостелевидение Исламской Республики уточнило, что КСИР атаковал «альтернативный маршрут США в обход Ормузского пролива».
Ранее Иран выпустил ракеты по крупнейшему в мире заводу по производству СПГ. Предприятие располагается на севере Катара, в промышленном городе Рас-Лаффан. Из-за атаки объект получил серьезные повреждения, к месту ЧП направили группы быстрого реагирования для тушения пожаров.
Государственная нефтегазовая корпорация Qatar Energy добавила, что обошлось без пострадавших.