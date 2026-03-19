Иран атаковал НПЗ Samref в Саудовской Аравии

Нефтеперерабатывающий завод Samref на побережье Красного моря в портовом городе Янбу в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, удар повлек за собой минимальные последствия для объекта.

Samref остается единственным пунктом для экспорта нефти Саудовской Аравии. НПЗ принадлежит Saudi Aramco и Exxon Mobil. В объект активно инвестировали Соединенные Штаты.

Ответственность за удар по предприятию взял на себя Иран. Гостелевидение Исламской Республики уточнило, что КСИР атаковал «альтернативный маршрут США в обход Ормузского пролива».

Ранее Иран выпустил ракеты по крупнейшему в мире заводу по производству СПГ. Предприятие располагается на севере Катара, в промышленном городе Рас-Лаффан. Из-за атаки объект получил серьезные повреждения, к месту ЧП направили группы быстрого реагирования для тушения пожаров.

Государственная нефтегазовая корпорация Qatar Energy добавила, что обошлось без пострадавших.