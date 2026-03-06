Иран атаковал беспилотником судно в Ормузском проливе, вспыхнул пожар

Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе дроном. Об этом 6 марта сообщила газета Hamshahri .

«Еще одно нарушающее правила судно было поражено беспилотником и подожжено», — отметили журналисты.

Иранская сторона взяла под контроль Ормузский пролив. Она запретила проход судам, связанным с Израилем или США.

Утром Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что за сутки через пролив прошли только два грузовых судна, а нефтеналивных танкеров не было. Центр отметил почти полное прекращение коммерческого судоходства.

Ранее иранские военные атаковали нефтяной танкер у берегов Кувейта. Судно, шедшее под флагом США, загорелось.