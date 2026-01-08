Ирак заявил о решении национализировать нефтяное месторождение «Лукойл»

Правительство Ирака одобрило национализацию нефтяного месторождения Западная Курна-2, которое принадлежит российской компании «Лукойл». Об этом сообщило агентство Reuters .

Представители государственной нефтяной компании Basra Oil Company подтвердили, что месторождение хотят передать в собственность страны для предотвращения сбоев в работе, вызванных американскими санкциями.

После национализации объект передадут под управление Basra Oil Company. Потенциальных покупателей планируют искать в течение 12 месяцев.

«Basra Oil Company будет покрывать расходы на заработную плату местного персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам, используя счет, привязанный к нефтяному месторождению Маджнун, чтобы упростить процесс», — отметил собеседник издания.

Ранее американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия ради покупки международных активов «Лукойл». Сумма сделки составит 22 миллиарда долларов.