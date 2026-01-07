Американские компании объединились для покупки активов «Лукойла»
Компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия, чтобы приобрести международные активы российской компании «Лукойл». Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным ее источников, американские компании планируют купить активы на 22 миллиарда долларов. Издание напомнило, что «Лукойл» находится под санкциями.
«Если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы», — отметили в Financial Times.
Компании могут приобрести весь портфель международных активов «Лукойла». В него будут входить в том числе более двух тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Ранее эксперт Игорь Юшков назвал санкции Запада против компаний «Лукойл» и «Роснефть» переоцененными. По его мнению, ограничения вводились ради устрашения, но не оказали значительного влияния ни на Россию, ни на ее внешнюю политику.
Аналитик добавил, что ключевыми покупателями российской нефти остаются Индия и Китай.