Американские компании объединились для покупки активов «Лукойла»

Компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия, чтобы приобрести международные активы российской компании «Лукойл». Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным ее источников, американские компании планируют купить активы на 22 миллиарда долларов. Издание напомнило, что «Лукойл» находится под санкциями.

«Если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы», — отметили в Financial Times.

Компании могут приобрести весь портфель международных активов «Лукойла». В него будут входить в том числе более двух тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт Игорь Юшков назвал санкции Запада против компаний «Лукойл» и «Роснефть» переоцененными. По его мнению, ограничения вводились ради устрашения, но не оказали значительного влияния ни на Россию, ни на ее внешнюю политику.

Аналитик добавил, что ключевыми покупателями российской нефти остаются Индия и Китай.