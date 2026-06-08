Ирак снял ограничения на полеты для пассажирских самолетов
Власти Ирака открыли небо для гражданской авиации. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации сообщило агентство INA.
«Небо над Ираком снова открыто для самолетов, направляющихся в аэропорты страны и вылетающих из них», — отметило издание.
По его данным, движение в воздушном пространстве страны полностью восстановили.
«Iraqi Airways объявляют о возобновлении запланированных рейсов после открытия воздушного пространства», — уточнило агентство.
Ранее небо над иракской территорией закрыли на фоне эскалации ситуации с Ираном. ЦАХАЛ атаковал страну с помощью авиации, в Тегеране прогремел взрыв.
Позже Вооруженные Силы Израиля выпустили заявление с подтверждением завершения масштабной атаки на стратегические системы Исламской республики. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что удары поспособствуют «еще большему расширению свободы действий ВВС в воздушном пространстве».