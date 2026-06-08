Ирак снял ограничения на полеты для пассажирских самолетов

Власти Ирака открыли небо для гражданской авиации. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации сообщило агентство INA .

«Небо над Ираком снова открыто для самолетов, направляющихся в аэропорты страны и вылетающих из них», — отметило издание.

По его данным, движение в воздушном пространстве страны полностью восстановили.

«Iraqi Airways объявляют о возобновлении запланированных рейсов после открытия воздушного пространства», — уточнило агентство.

Ранее небо над иракской территорией закрыли на фоне эскалации ситуации с Ираном. ЦАХАЛ атаковал страну с помощью авиации, в Тегеране прогремел взрыв.

Позже Вооруженные Силы Израиля выпустили заявление с подтверждением завершения масштабной атаки на стратегические системы Исламской республики. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что удары поспособствуют «еще большему расширению свободы действий ВВС в воздушном пространстве».