Ирак подал жалобу на Израиль в ООН

Ирак подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН на нарушение Израилем своего воздушного пространства во время военной операции против Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Ирака.
«Республика Ирак в пятницу, 13 июня, направила жалобу в Совет Безопасности ООН, выразив решительное осуждение нарушения израильским образованием воздушного пространства Ирака», — заявили в ведомстве.
В документе также выражен протест против использования израильской стороной воздушного пространства Ирака для военных действий в отношении Ирана.