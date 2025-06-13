Ирак подал жалобу на Израиль в ООН

Ирак подал жалобу в ООН на нарушение воздушного пространства Израилем

Ирак подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН на нарушение Израилем своего воздушного пространства во время военной операции против Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Ирака.

«Республика Ирак в пятницу, 13 июня, направила жалобу в Совет Безопасности ООН, выразив решительное осуждение нарушения израильским образованием воздушного пространства Ирака», — заявили в ведомстве.

В документе также выражен протест против использования израильской стороной воздушного пространства Ирака для военных действий в отношении Ирана.

Ранее иракское руководство призвало экстренно созвать Совет Безопасности ООН для принятия мер в отношении Израиля. Оно потребовало, чтобы ООН предприняла практические меры для сдерживания агрессии.