Ирак призвал СБ ООН срочно собраться

Иракское руководство призвало экстренно созвать Совет Безопасности ООН для принятия мер в отношении Израиля. Об этом сообщило агентство INA .

Правительство Ирака отметило, что одних заявлений с осуждением действий Израиля недостаточно. Оно потребовало, чтобы ООН предприняла практические меры для сдерживания агрессии.

Только конкретные и решительные действия будут способствовать восстановлению престижа международной правовой системы, добавило иракское руководство.

Ранее удар ЦАХАЛ по Ирану осудил российский МИД. Он назвал атаку военной авантюрой, подрывающей стабильность и безопасность в регионе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Россия выступает против эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил RT.