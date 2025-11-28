Иордания потребовала от России прекратить «вербовку» и набор иорданцев в армию

МИД Иордании попросил Россию прекратить «вербовку» граждан королевства в российскую армию. Об этом сообщил официальный представитель министерства Фуад аль-Маджали в соцсети X .

«Министерство обратилось к российским властям с просьбой прекратить вербовку иорданцев <...> и намерено принять меры, чтобы остановить этот процесс», — указали в сообщении.

Министерство иностранных дел сообщило о гибели двух иорданцев, которых, по данным ведомства, якобы завербовали для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Аль-Маджали отметил, что вербовка граждан Иордании в иностранные вооруженные силы нарушает национальное и международное законодательство.

В сентябре посольство Ирака в Москве предупредило граждан о рисках, связанных с предложениями о работе за границей. Это произошло после того, как в соцсетях появились видео, на которых иракцы якобы проходят военную подготовку в России.

По данным Shafaq, с 2022 года более пяти тысяч иракцев уехали в зону конфликта, откликнувшись на предложения о трудоустройстве, в том числе в Европу.