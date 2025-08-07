Иордания не намерена отменять матч с россиянами после требований Украины

Ассоциация футбола Иордании не намерена отменять запланированную товарищескую встречу со сборной России, несмотря на протесты украинской стороны. Об этом ТАСС сообщили в иорданской футбольной ассоциации.

«Матч пройдет согласно плану», — заявили в ассоциации.

Матч между национальными командами России и Иордании состоится 4 сентября в одном из российских городов. Точное место проведения объявят позднее.

Ранее Украинская ассоциация футбола направила обращения в ФИФА, Азиатскую и Европейскую футбольные конфедерации, а также в иорданскую футбольную ассоциацию с требованием не допустить проведения этой встречи. Однако, как подтвердили в Иордании, матч пройдет в соответствии с ранее утвержденными планами.

Ранее ФИФА планировала начать консультации о возвращении российского футбола в международные турниры, но отказалась от этой идеи после звонка президента Украины Владимира Зеленского главе организации Джанни Инфантино. В итоге обсуждение отложили.