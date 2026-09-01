360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Гендиректор Apple Тим Кук объявил об уходе с поста

    Andrej Sokolow/dpa
    Фото: Andrej Sokolow/dpa/www.globallookpress.com

    Генеральный директор Apple Тим Кук объявил об уходе с поста c 1 сентября. Об этом сообщил сам Кук в социальной сети Х.

    «Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения», — написал Кук.

    Теперь он станет исполнительным председателем совета директоров. На этом посту Кук займется взаимодействием с регуляторами и стратегическими вопросами.

    А компанию возглавит Джон Тернус. Сам Тим Кук называл его правильным человеком для будущего Apple, отметив его опыт и инженерный бэкграунд.

    О грядущем уходе Тима Кука с поста гендиректора стало известно в апреле.