Гендиректор Apple Тим Кук объявил об уходе с поста

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил об уходе с поста c 1 сентября. Об этом сообщил сам Кук в социальной сети Х.

«Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения», — написал Кук.

Теперь он станет исполнительным председателем совета директоров. На этом посту Кук займется взаимодействием с регуляторами и стратегическими вопросами.

А компанию возглавит Джон Тернус. Сам Тим Кук называл его правильным человеком для будущего Apple, отметив его опыт и инженерный бэкграунд.

О грядущем уходе Тима Кука с поста гендиректора стало известно в апреле.