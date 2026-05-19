Инженер из КНР назвал своей мечтой возможность увидеть Путина спустя 26 лет

Китайский инженер Пэн Пай, пообщавшийся с российским президентом Владимиром Путиным во время его визита в Китай в 2000 году, описал свои эмоции перед новой встречей с лидером России. В интервью RT он признался, что такая возможность была его мечтой.

По его словам, это не просто двойная удача, а в 100 раз больше. Впервые он встретился с Путиным в пекинском парке Бэйхай, когда был ребенком 11 лет.

Пай признался, что увидел в толпе иностранцы и помахал ему рукой. Путин его заметил и подошел. Российский лидер сфотографировался с мальчиком. Пай отметил, что та встреча стала самой яркой страницей в его жизни.

«Я хочу сказать ему: „Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину“, — сказал инженер.

Пай добавил, что после той встречи он начал изучать русскую культуру и науку. Он окончил Московский автомобильно-дорожной государственный технический университет. Сейчас Пай работает в одной из крупных китайских компаний. О его встрече с Путиным рассказал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, который приурочен к 25-летию договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.