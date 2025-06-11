Инвесторы из Китая предложили открыть центр дронов на Сахалине

Инвесторы из Китая предложили открыть на Сахалине центры по производству БПЛА

Китайские инвесторы готовы реализовать на Сахалине ряд инициатив в различных сферах — от сельского хозяйства до высоких технологий. Предложения презентовали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко во время российско-китайского делового форума, сообщила пресс-служба региона.

Среди заявленных проектов — строительство оптово-распределительного центра в Южно-Сахалинске. Инициатором выступила китайская компания «Стройдомкомфорт».

«Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки», — заявил глава Сахалинской области.

Еще одно предложение поступило от сельскохозяйственной компании из Шаньдуна, которая планирует построить на острове тепличный комплекс для выращивания овощей, фруктов и ягод. Кроме того, китайские инвесторы представили концепцию торгово-развлекательного комплекса «Шелковый путь» в Южно-Сахалинске.

Также особый интерес вызвало предложение группы «РУНФА» по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине. По словам губернатора, регион активно пользуется дронами в разных сферах — от мониторинга пожаров до поиска пропавших людей.

«У нас работает беспилотная авиакомпания и создан первый в России дронопорт», — сказал Лимаренко.

Губернатор пригласил представителей «РУНФА» на международный форум беспилотных технологий «Крылья Сахалина», который состоится на острове 6-8 сентября.