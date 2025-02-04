Владимир Зеленский разжег громкий скандал, заявив, что из 177 миллиардов долларов (более 17 триллионов рублей) американской помощи до Украины дошли лишь 75 (свыше семи триллионов рублей). В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Ввиду огромной суммы пропавших денег на заявление обратила внимание администрация президента США Дональда Трампа. На взгляд эксперта, все это напоминает большую игру с очевидным результатом.

«Изображает из себя наивного человека, не понимающего, куда же ушли деньги. Они ушли туда, куда надо. Многие кредиты, которые называются помощью Украине, и не выходят за пределы США, стран „семерки“, ЕС и НАТО», — отметил политолог.

По его словам, в текущих условиях на Украину повесили колоссальный долговой груз. Однако потянуть его страна не способна, добавил специалист.