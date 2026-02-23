Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке

Власти Ганы обратились в Интерпол с запросом о розыске российского видеоблогера Владислава Люлькова, которого подозревают в тайной съемке интимных видео с местными женщинами. Об этом заявил министр коммуникаций и цифровых технологий страны Самюэл Нартэ Джордж, сообщило РИА «Новости» .

Расследование ведут совместно с уголовным розыском полиции Ганы, инициировали международные правовые процедуры. По версии властей, блогер без ведома женщин записывал с ними видео и публиковал ролики в интернете для монетизации контента, что может нарушать местное законодательство о кибербезопасности.

Аналогичное расследование в отношении Люлькова ведут и в Кении. При этом в базе Интерпола его пока нет, как и в розыске МВД России.

По данным Shot, после скандала блогер удалил страницы в соцсетях и скрывается. Телеграм-канал писал о трагедии с одной из женщин, узнавших себя на опубликованных роликах. В Гане Люлькову может грозить до шести лет лишения свободы по обвинениям, связанным с распространением интимного контента и нарушением местных законов.