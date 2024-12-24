Болезни, которые интересны ВС США, становятся пандемиями. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев, его процитировало РИА «Новости» .

«Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании», — сказал Ртищев.

По его словам, в качестве примеров послужили желтая лихорадка, лихорадка долины Рифт, вспышка которой началась в Каире на месте американской военно-биологичской базы, а также оспа обезьян.

В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Пентагона проводили опасные эксперименты над украинцами с использованием разных препаратов. Тогда об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Через год, 17 декабря, Игоря Кириллова убили при теракте. Как заявил посол по особым поручениям МИД страны по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, выступления генерала и представленные на них доказательства о химоружии «для кого-то» оказались достаточно чувствительными.