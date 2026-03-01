У западных политиков, вовлеченных в украинский кризис, остались в основном «эпштейновские инстинкты», а забота о судьбе своих государств и народов «явно поистерлась». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с с телеканалом «Вести» .

Дипломат отметил, что тему того, куда европейские страны «пытаются загнать украинский кризис», уже неоднократно обсуждали официальные лица и политологи.

«Не знаю про инстинкты. В этом обществе они у них в основном, как я понимаю, эпштейновские. А инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств и народов, явно поистерлись за последние годы», — сказал Лавров.

Ранее министр заявлял, что файлы по делу Эпштейна вскрыли истинное лицо западных элит и носят «сатанистский» характер.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.