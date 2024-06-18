Инспектор вскрыл неприятную правду о дефектных деталях у Boeing

Американская корпорация Boeing неправильно обращалась с дефектными деталями, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока. По информации агентства, некоторые из них могли по ошибке установить на самолетах Boeing 737 Max.

Свой ответ Мохок представил Управлению по охране труда США 11 июня. После с документом ознакомились члены одного из подкомитетов сената.

По информации инспектора, Boeing нарушил правила обращения с дефектными деталями и «упустил из виду сотни из них». Некоторые из подобных деталей могли установить на новые самолеты 737 Max, указал он.

По данным Bloomberg, в компании не имеют представления о том, «куда подевались» до 400 дефектных деталей. Более того, записи о многих из них просто удалили из внутренней системы каталогизации

Мохок выразил уверенность, что Boeing в преддверии проверки намеренно скрыл неправильно хранившиеся дефектные детали (в том числе рули и закрылки) от Федерального управления гражданской авиации США.

По словам инспектора, он пытался проинформировать о нарушениях, но его отчет в конечном итоге направили тем управляющим, на которых он жаловался руководству.