Иностранные перевозчики попросили забрать у S7 простаивающие Airbus

Иностранные авиакомпании предложили забрать у S7 самолеты Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, которые нельзя отремонтировать в России. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Журналисты изучили обращение иностранцев к российскому правительству и авиаперевозчику. В письме на имя вице-премьера Виталия Савельева отметили, что длительный простой современных лайнеров без технического обслуживания может привести к значительным затратам на восстановление их летной годности.

При этом эксплуатация этих самолетов в России невозможна из-за проблем с ремонтом американских двигателей. Наличие лайнеров в России при отсутствии возможности их нормального использования не приносит экономической выгоды авиаперевозчикам и стране.

В итоге египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская SEAIR Int предложили правительству России передать им Airbus A320/321neo с двигателями Pratt & Whitney, которые находятся в лизинге у S7 и позволить вывести их из страны.

У S7 Airlines находится 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых в работе задействованы только 11. Близкий к правительству источник подтвердил, что обращение рассмотрят в установленном порядке.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация намерена начать серийное производство самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114 к 2026 году. Он отметил, что предприятия заменили более 70% компонентов МС-21 на отечественные аналоги.