Иностранные перевозчики попросили Лукашенко решить вопрос литовских фур

Зарубежные автоперевозчики попросили президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь с литовскими фурами, застрявшими в стране. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, сообщило БелТА .

«На имя президента нашей страны поступили ваши обращения относительно путей выхода из ситуации, сложившейся с грузовиками с литовской регистрацией», — отметил он.

Турчин добавил, что Лукашенко поручил правительству организовать встречу с перевозчиками. Премьер-министр подчеркнул, что президент, прежде всего, руководствуется гуманитарными соображениями.

Литовско-белорусскую границу закрыли с 29 октября прошлого года по одностороннему решению Вильнюса из-за запусков контрабандистами метеозондов. Минск в ответ остановил пропуск литовских фур и направил их на платные стоянки.

Ранее Лукашенко назвал глупостью закрытие Литвой границы. Он подчеркнул, что перевозчики не виноваты в произошедшем и не должны нести ответственность за решения правительства Литвы.