Иностранная авиакомпания ввела штрафы для встающих с места до остановки самолета

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, которые встают со своих посадочных мест сразу после приземления самолета и до сообщения капитана о том, что они могут это сделать. Об этом сообщила местная газета Akdeniz Gerek .

«Согласно изменениям, принятым Генеральным управлением гражданской авиации (ГСПГ), пассажиры, которые встают с мест до того, как погаснет сигнальная лампа ремня безопасности, теперь будут считаться „пассажирами, находящимися вне правил“ и столкнутся с административным штрафом», — заявили журналисты.

В числе нарушений указаны также игнорирование предупреждений бортпроводников, открытие верхних полок и вытаскивание оттуда багажа до официального завершения посадки.

Представители авиаперевозчика отметили, что новые правила приняты для обеспечения безопасности пассажиров. По их данным, большинство несчастных случаев и травм на борту происходили из-за спешки пассажиров, покидающих свое посадочное место или достающих багаж во время движения самолета.

Ранее в Главной транспортной прокуратуре Казахстана объявили, что расследование авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines под Актау проводится по статье о нарушении правил безопасности.