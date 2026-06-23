«Инопланетная фигня». Пилот США увидел в Иране объект, который напугал Пентагон

Сбитый над Ираном пилот США рассказал об аномальном рое дронов в форме медузы

Катапультировавшийся во время апрельского конфликта над Ираном пилот американского истребителя F-15 перед крушением столкнулся со скоординированной группой беспилотников, двигавшихся в аномальном строю в виде гигантской медузы. Об этом со ссылкой на информированные источники в разведывательном сообществе сообщил телеканал CNN .

Показания военнослужащий дал офицерам спецслужб во время официального опроса после своего спасения. Сведения военного спровоцировали ожесточенные дискуссии в Пентагоне.

Очевидец описал увиденное как плотное скопление соединенных друг с другом роботов. Под крупными аппаратами на разной высоте располагались более мелкие дроны, полностью имитируя щупальца живого существа.

Другой информатор в ведомстве добавил, что пилот сравнил картину в воздухе с летающим минным полем. Согласно предварительной версии следствия, эта необычная конфигурация техники могла нарушить работу систем истребителя.

«Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно щупальца. Настоящая инопланетная фигня», — рассказал CNN один из источников.

Часть экспертов Пентагона усомнилась в объективности показаний офицера с F-15. При падении он получил тяжелое сотрясение мозга. Кроме того, это был уже второй случай за время кампании, когда его самолет уничтожали в воздухе. Ранее он попал под дружественный огонь кувейтских сил.