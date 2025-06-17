Индонезийский вулкан Левотоби-Лаки-Лаки выбросил столб пепла в 11 километров

Расположенный на индонезийском острове Флорес вулкан Левотоби-Лаки-Лаки выбросил столб пепла высотой в 11 километров. Отслеживающее извержения вулканов агентство страны выпустило оповещение о повышении опасности до самого высокого уровня, сообщил телеканал CNA .

Вулканологи предупредили, что новое извержение грозит сильными потоками лавы, которые могут достичь деревень на острове.

В последний раз Левоботи-Лаки-Лаки просыпался в мае этого года. Тогда специалисты тоже уведомляли о высоком уровне опасности для населенных пунктов и авиасообщения из-за сильных выбросов пепла.

Во время мартовского извержения вулкана ряд международных авиакомпаний приостановили полеты на Бали из-за очередного извержения вулкана.

Так же перевозчики поступили в ноябре прошлого года. Приехавшая на отдых россиянка Лилия в комментарии 360.ru заявила, что не смогла улететь домой из-за отмены полетов с острова Флорес в связи с новым извержением и ее билеты сгорели.