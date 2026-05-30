Индонезия заинтересовалась увеличением поставок манго в Россию

Экспортеры Индонезии проявляют интерес к увеличению поставок манго в Россию, заявил председатель российского комитета Торгово-промышленной палаты страны Дидит Ратам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После дополнительных консультаций могу подтвердить, что индонезийские экспортеры манго были бы заинтересованы в наращивании поставок в Россию», — заявил Ратам.

В Индии, которая является одним из крупнейших поставщиков экзотического фрукта в Россию, урожай в этом году оказался невысоким из-за неблагоприятной погоды. Усугубил ситуацию и кризис вокруг Ирана, который резко увеличил стоимость перевозок по привычным морским маршрутам.

На этом фоне Индонезия может воспользоваться возможностью заполнить освободившиеся объемы рынка.

Ранее председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как правильно выбрать черешню.