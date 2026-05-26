Сезон черешни — 2026: лучшие сорта, как выбрать вкусную и сколько можно съесть Врач Приказчиков рассказал, кому нельзя переедать черешни

В Подмосковье начался сезон черешни. Чтобы выбрать сладкую и сочную ягоду, нужно знать несколько секретов: от цвета плодоножки до размера ягоды и ее упругости. Чем полезна черешня, сколько ее можно съесть без вреда для здоровья, где покупать плоды и какие сорта лучше всего брать в Подмосковье — в материале 360.ru.

Какие бывают сорта черешни Один из самых популярных сортов — «Наполеон». Как правило, это крупные, темно-пурпурные красивые ягоды, рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. «Есть прекрасный сорт "Фатиш", который в Подмосковье можно выращивать в промышленных масштабах. А еще старый добрый сорт, известный еще Советском Союзе, — "Валерий Чкалов"», — назвал эксперт. Черешня сорта «Ленинградская черная» отлично зимует при морозах до -40 градусов. Вид вывели в 1970-х годах.

Интересно Гораздо выгоднее выращивать черешню, чем вишню. Последнюю часто поражает грибковая болезнь монилиоз. Недуг сжигает ветки, из-за чего вишневое дерево почти полностью засыхает. Черешня тоже может заболеть ею, но у нее болезнь приводит лишь к гнили ягод, которые легко удалить.

Сегодня черешню везут в Подмосковье из Воронежа, Брянска, Краснодарского края, Крыма, а также из-за границы: Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Турции, отметил Туманов. Как выбрать черешню Садовод дал несколько советов, как на прилавке определить вкусный косточковый плод. «Нужно смотреть, чтобы черешня была чистой, не треснутой и не вялой. Желательно, чтобы плодоножки были зеленые, а не коричневые и высохшие. Это говорит о свежести ягоды и о том, что ее собрали в стадии созревания и сравнительно недавно», — объяснил Туманов.

Однако даже если на вид плоды выглядят красивыми, они могут оказаться кислыми и невкусными. Эксперт порекомендовал пробовать товар на месте, а для этого носить с собой воду, которой можно помыть одну черешню. «Помыли, попробовали. Понравится — покупайте, не понравится — не покупайте. Ведь на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то любит плотную и темную, кто-то — хрустящую, кому-то нравится послаще, а я вот люблю покислее», — объяснил Туманов. К сожалению, наличие пестицидов или нитратов на глаз и вкус определить не удастся. Эксперт отметил, что по сети ходят советы, как это можно определить по виду черешни, но, по его мнению такие лайфхаки не работают - поможет лишь лабораторный анализ. «Как правило, большая часть черешни на рынке хотя бы выборочно идет в лабораторию. Так что, скорее всего, вероятность нарваться на рынке на что-то совсем отравленное - низкая», — заверил собеседник издания. Когда начинается сезон черешни Сезон отечественной черешни начинается в конце мая — начале июня, примерно в это время в столицу и регионы везут южную ягоду. Однако сегодня в магазинах продается много импортной черешни из Турции, Австралии и других стран, которую можно смело покупать, так как там ягодный сезон не прекращается круглый год. «Тем более, что человек никогда не отличит, какая ягода краснодарская, а какая - турецкая», — полагает садовод.

Где покупать черешню Как правило, и на рынках, и в магазинах на прилавках лежит черешня от одного и того же поставщика. Разница лишь в том, что часто на рынках представлены ягоды более презентабельного товарного вида. Соответственно, туда идет ягода отборнее и дороже, отметил Туманов. Однако и в магазинах тоже можно встретить вкусную черешню. Каждый должен выбирать по своим вкусовым предпочтениям и кошельку. Чем полезна и может быть опасна черешня В черешне, как и любой другой ягоде, содержатся витамины и антиоксиданты, рассказал 360.ru врач-гастроэнтеролог, сооснователь Академии нейрогастроэнтерологии, автор книги «Исповедь кишечника» и блога о доказательной медицине Александр Приказчиков. В однокосточковом фрукте содержится: витамин С — аскорбиновая кислота, которая требуется организму для защиты клеток от токсинов и старения;

витамин А нужен для здоровья глаз и кожи;

витамины группы В необходимы для нервной системы и нормального обмена веществ;

витамин Е и ниацин укрепляют сосуды и улучшают микроциркуляцию крови;

антоциан — актиоксидант, который снимает воспаления и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний;

кварцетин, помогающий замедлить старение клеток;

гидроксикоричные кислоты требуются для защиты от окислительного стресса.

Несмотря на очевидную пользу, лучше не переедать черешни, так как в ней содержатся углеводы, которые способствуют газообразованию в кишечнике. «Чем больше съесть черешни, тем выше риск, что будет газообразование, боли в животе, вздутие, нестабильный стул. Однако относительно количества все индивидуально: кому-то для этого нужно съесть полкилограмма, а кому-то достаточно 50 или 100 граммов», — объяснил врач. Многое зависит и от сопутствующих заболеваний, например, при синдроме раздраженного кишечника черешню следует есть с осторожностью. Тем не менее, черешня не способствует воспалению — она может вызвать лишь дискомфорт, который со временем пройдет. А вот если есть немытые плоды, возрастет риск получить кишечную инфекцию.

Как мыть и хранить черешню Что делать, если по пути с работы домой купил два килограмма вкусной черешни, да еще и по выгодной цене, но съесть ее всю сразу очень трудно? Можно ли сохранить костянку свежей и как? Самый лучший совет — это не покупать черешню впрок. «Продукты типа садовой земляники или черешни плохо хранятся. Это все же не картошка и не яблоко, которые способны полежать. А ценность черешни — в ее свежести», — пояснил Туманов. Однако если все же получилось так, что ягоду съели не всю, то ее остатки можно и нужно хранить в холодильнике. Процессы брожения в прохладе притормаживаются, и костянка не испортится слишком быстро. Однако это не означает, что она не потеряет своей свежести. Ягода будет уже не такой упругой, так как потеряет свою влагу. Еще одна важная рекомендация — мыть черешню под проточной водой очень тщательно. Нельзя купить ее и сразу же есть из пакета, так как можно отравиться фунгицидами — препаратами, предназначенными для лечения и профилактики грибковых заболеваний растений, которыми обрабатывают плоды.