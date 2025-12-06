Индию оскорбил выпад Запада из-за визита Путина

Власти Индии восприняли попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела страны из-за визита президента России Владимира Путина как оскорбительные. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Авторы публикации отметили, что перед приездом Путина послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской газеты, в которой назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права.

«Индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита российского лидера с 2022 года», — указали в статье.

Путин пробыл в Индии два дня, в ходе визита он встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Лидеры стран согласовали параметры экономического сотрудничества до 2030 года. Также обсуждались планы по отмене виз для туристических групп.