Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана

Армия Индии отразила очередную атаку со стороны Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

«Вопиющая эскалация Пакистана с применением боеприпасов и дронов продолжается вдоль наших границ на западе. Сегодня примерно в пять утра в одном из таких инцидентов военные заметили несколько вражеских вооруженных дронов, летающих над Амритсаром. Враждебные дроны уничтожили наши подразделения ПВО», — говорится в релизе.

В ВС Индии подчеркнули, что это была новая «вопиющая попытка Пакистана подвергнуть опасности мирных жителей и нарушить суверенитет Индии».

Незадолго до этого министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла сообщил о гибели индийского чиновника в результате обстрела со стороны Пакистана.

Ранее стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии.