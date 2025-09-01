Индия вновь заблокировала вступление Азербайджана в ШОС

Азербайджан связал запрет Индии по ШОС с его отношениями с Пакистаном

Индия в очередной раз заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила газета AnewZ со ссылкой на дипломатические источники.

При этом Китай выступил в поддержку Баку в данном вопросе. Источники AnewZ предположили, что протест Дели напрямую вызван тесными связями Азербайджана с Пакистаном.

Официальные лица сообщили газета, что решение Индии воспрепятствовать вступлению Азербайджана в ШОС противоречит принципам многосторонней дипломатии.

Здесь увидели в поступках индийской стороны и несоответствие «шанхайскому духу», который предусматривает недопустимость переноса двусторонних споров на глобальные площадки.

Один из инсайдеров заявил AnewZ, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует международному сообществу «ограниченный и близорукий характер политики Индии».

Издание Aze.media приводит комментарий президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он назвал попытки Индии «отомстить Баку» совершенно «бессмысленными». И добавил, что « азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве».

В том же интервью Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией.

Пакистанские власти на фоне этих событий сделали новый шаг в дипломатии. Глава МИД этой страны Мухаммад Исхак Дар провел переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений.

До сих пор Пакистан сохранял дистанцию с Арменией, считая ее страной-агрессором и активно поддерживал Баку в Совбезе ООН.

По данным AnewZ, нынешняя инициатива была согласована с Азербайджаном и стала результатом консультаций после переговоров лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне.